Festival Terras sem Sombra volta ao Alentejo

Centrado na música erudita, no património histórico e na biodiversidade da paisagem alentejana, o Festival Terras sem Sombra, que já vai na 18ª edição, inicia a sua programação de 2022 no próximo fim de semana (2 e 3 de Abril), em Ferreira do Alentejo. O concerto de abertura estará a cargo do agrupamento de câmara austríaco Trio Klavis (21.30), que interpretará música para violino, saxofone e piano no Lagar do Marmelo. Neste fim de semana inaugural, há que destacar ainda uma visita ao património cultural da aldeia de Peroguarda, orientada por Maria João Pina (museóloga), Virgínia Dias (escritora), José António Falcão (historiador de arte), Luís Ferreira Alves (fotógrafo) e Alexandre Alves Costa (arquiteto). Está marcada para as 15 horas de sábado e tem como ponto de encontro a Casa do Povo da aldeia. Na manhã de domingo, a proposta é a realização dum passeio em torno do tema da biodiversidade, que chama a atenção para a importância das ervas comestíveis, sejam elas aromáticas ou medicinais, neste caso, as existentes no Cerro da Águia, em Ferreira do Alentejo: Carrasquinhas, Catacuzes, Funchos e outras. Orientada por José João Cavaco e José Luís Margarido, a visita iniciar-se-à às 9.30, no Museu Municipal de Ferreira do Alentejo.

No regime de itinerância que o distingue de outros festivais, o Terras sem Sombra prosseguirá até Outubro, com passagens por Vidigueira, Vila de Frades e Selmes (14 e 15 de Maio), Castelo de Vide (28 e 29 de Maio), Santiago de Cacém (11 e 12 Junho), Beja (18 e 19 de Junho), Alter do Chão (2 e 3 de Julho), Mértola (16 e 17 de Julho), Mourão (30 e 31 de Julho) (Setembro), Odemira, Vale de Santiago e São Luís (2 e 3 de Setembro), Montemor-o-Novo (17 e 18 de Setembro) e, a terminar, Sines e Porto Covo (22 e 23 de Outubro).

Recorde-se que O Terras sem Sombra surgiu em 2003, com o objetivo de partilhar e projetar o legado cultural e natural do Alentejo. De caráter itinerante, a programação do Festival dá a conhecer as particularidades deste território, contribuindo para a formação de novos públicos e a descentralização cultural. Depois dum ano de interrupção (em 2020) e de outro com restrições (em 2021) devido à pandemia, esta 18ª edição pretende assinalar o regresso do Festival à liberdade de público e artistas.