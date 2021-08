Festival Sons com História regressa a Castelo de Vide com noites de conversas

O festival Sons com História, que tem como lema dessacralizar a música erudita e torná-la acessível a um maior número de pessoas, regressa a Castelo de Vide nos dias 21, 27, 28 e 29 de agosto.

A 2º edição do festival tem no cartaz a estreia nacional de Monodia, um recital de música do Séc. XVII, projeto criado pela soprano Ana Quintans, o concerto dos Alma Ensemble dirigido pela maestrina Filipa Palhares, a grande Gala de Ópera pela Orquestra Académica de Lisboa, dirigida pelo maestro Tiago Oliveira, e a Missa Cantada, uma celebração religiosa em que a música sacra será interpretada pelos Alma Ensemble.

Para dar a conhecer mais detalhes sobre o festival, vai decorrer a iniciativa "conversas de aquecimento para o festival" que será transmitida em direto na página do Instagram durante as próximas quartas-feiras.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A primeira conversa, já no dia 4 de agosto, é dirigida pelo Presidente da Câmara de Castelo de Vide, António Pita, e pelo fundador do Sons com História, Nuno Velez.



As restantes sessões têm como protagonistas a soprano Ana Quintans, a maestrina Filipa Palhares e o maestro Tiago Oliveira.