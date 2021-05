Festival Santa Casa Alfama regressa em setembro

Regressa em setembro, a 24 e 25, o Festival Santa Casa Alfama que se organiza nas ruas daquele bairro lisboeta - cumprindo as normas e orientações da DGS", indica a organização.

A edição deste ano vai homenagear o cantar de "Canoas do Tejo, Lisboa Menina e Moça: Carlos do Carmo. Haverá um concerto com vozes "herdeiras" do legado do cantor e fadista a serem anunciadas em breve.



Além da homenagem, o cartaz deste anos conta com vozes distribuídas pelos diferentes palcos instalados pelas ruas de Alfama. Entre as quais: Camané, Sara Correia, no dia 24 e Miguel Moura no dia 25 de setembro.

Em comunicado a organização indica que o resto do elenco do cartaz será anunciado em breve.