Festival Nos Alive adiado para julho de 2022

O festival NOS Alive foi oficialmente adiado para os dias 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022, foi anunciado esta quinta-feira através do Instagram do festival.

A limitação da circulação entre países, que inviabiliza a maioria das tours para o verão de 2021, é a razão apontada para o adiamento do festival. A decisão foi tomada pela responsabilidade que o festival tem para com os fãs, artistas, patrocinadores, parceiros, fornecedores, equipas de segurança, limpeza e restauração, equipas técnicas e de produção, a equipa do NOS Alive e o país.

Esta edição iria contar com a presença de artistas como os Alt-J, The Strokes, The Lumineers, Red Hot Chili Peppers, Alec Benjamin, Moses Sumney, Angel Olsen, Two Door Cinema Club, Black Pumas, The War On Drugs, e outros.

Os bilhetes para a nova edição vão estar disponíveis a partir de 24 de maio de 2021.