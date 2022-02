O Festival Mental volta ao Cinema São Jorge de 19 a 22 de maio. Mental vai incluir um debate sobre Saúde tecnológica, M-Jovem com uma programação reforçada, uma parte de M-Cinema - Mostra Internacional de curtas e médias metragens, e os debates M-Talks que são o coração do festival com filme temático, passando ainda por Dança, Teatro, Artes Plásticas e a música com o My Story My Song

A produção da Safe Space Portugal, uma associação sem fins lucrativos, pretende combater a iliteracia sobre a saúde mental desde 2017.

Os temas deste ano incluem assuntos como : o Medo, Direitos Humanos e Saúde Mental, e Trauma e Superação. E Conta com a co-produção do Programa Nacional Para a Saúde Mental da Direcção Geral da Saúde.

A diretora e curadora do Mental, Ana Pinto Coelho, afirma que "O foco na cultura é uma vertente essencial como grande aliada terapêutica da Saúde Mental, tanto na prevenção, como para ajudar a entender um Mundo de questões e problemas" e reforça com o destaque natural para "o M-Cinema, a mostra de curtas e médias metragens sobre o tema é uma faceta importante para nós".

Jovens de todo o mundo submeteram filmes para esta edição através da plataforma FilmFreeway, numa primeira fase que terminou no início de fevereiro. O Festival conta com quase 100 títulos com proveniência de 23 países, desde os Estados Unidos à Nigéria, de Malta à Índia, do Canada ao Líbano.

"Em 2018 criámos uma mostra de cinema internacional através da plataforma FilmFreeway. A opencall tem repetido o interesse e reforçado o número de países representados, contando com maior interesse nacional a cada ano que passa, o que nos enche de orgulho. Mas o júri não olha a nacionalidades para seleccionar os finalistas. Assumimos que procuramos a máxima qualidade no que mostramos, quer seja pela temática abordada, quer pela técnica e a produção que, em alguns casos, é já profissional" afirma Catarina Belo, responsável pela programação do M-Cinema.

As datas para o resto da edição:

19 a 22 maio no Cinema São Jorge

26 maio na Atmosfera M para o lançamento literário

28 maio no Clube ferroviário para encerrar com o concerto My Story My Song.