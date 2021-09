Festival digital junta artistas de Portugal e Brasil

Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB no Rock in Rio Lisboa

Entre os dias 14 e 17 de setembro, vai decorrer o Rock in Rio Humanorama: o novo projeto online e gratuito que se realiza, simultaneamente em Portugal e no Brasil, promovendo "conversas que inspirem novas perspetivas e ideias para a criação de um mundo mais humano".

Durante quatro dias, o festival digital vai contar com quatro "palcos", 200 dinamizadores - entre empresários, artistas, executivos, académicos, parceiros e jovens inspiradores - e mais de 80 horas de conteúdo, com workshops, debates e reflexões sobre temas complexos da sociedade.

Os palcos do festival, divididos entre os nomes: "Sou", "Nós", "Somos" e "Experiências de Aprendizagem", são acessíveis através da plataforma do evento. O canal "Sou" foca-se na individualidade e autoconhecimento; o "Nós" explora as relações interpessoais, o poder do coletivo e da colaboração. O canal "Somos" aborda o universo do impacto social e a relação com o meio ambiente, explorando temas como a cidadania ativa e a economia sustentável. Por fim, o canal "Experiências de Aprendizagem" será o epicentro dos workshops práticos, liderados por professores e especialistas que abordarão as três temáticas dos restantes palcos.

Na programação já se encontram confirmados os artistas Gabriel o Pensador, Capicua, Gilberto Gil, Fábio Porchat, Marisa Liz, Isabel Silva, Sam the Kid, Alok, Nelson Motta e Monja Coen, entre outros nomes conhecidos.

Artistas confirmados no festival. © Rock in Rio Humanorama

Na plataforma do evento o público poderá ainda acompanhar o HumanoramaCast, um podcast de 11 episódios que promove conversas entre os participantes do festival e Agatha Arêas, Roberta Medina (Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio) e Luís Justo (CEO do Rock in Rio).