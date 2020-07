Festival de música

The Strokes vão atuar no NOS Alive em 2021

Às recentes confirmações, The Strokes, Faith No More, The Lumineers e Red Hot Chili Peppers, junta-se agora a cantora britânica La Roux.

La Roux irá atuar a 10 de julho. A cantora britânica que já conquistou o Grammy na categoria de Eletrónica vem apresentar o novo álbum "Supervision", lançado em abril deste ano.



O festival tem vindo a divulgar novos artistas para o cartaz do próximo ano. Já confirmados - para além dos nomes acima - estão: Alec Benjamin, Alt-j, Angel Olsen, Black Pumas, Caribou, Da Weasel, Fontaines D.C., Hobo Johnson and The Lovemakers, Manel Cruz, Nothing But Thieves, Parcels, Parov Stelar, Tom Misch, Seasick Steve, Sea Girls The Lumineers, Two Door Cinema Club.



A organização do festival indica que vão ser anunciados mais nomes nos próximos meses.