Festival da Canção. Elisa sucede a Conan Osíris

A canção "Medo de Sentir", de Elisa, venceu este sábado à noite o Festival da Canção da RTP, sucedendo assim a Conan Osíris, o vencedor do ano passado.

Veja (e ouça) a canção vencedora:

A gala do Festival da Canção realizou-se esta noite em Elvas.

As canções mais votadas pelos júris de cada região:

Júri da Madeira: Medo de Sentir, Elisa

Júri do Norte: Gerbera Amarela do Sul, Filipe Sambado

Júri do Centro: Gerbera Amarela do Sul, Filipe Sambado

Júri de Lisboa e Vale do Tejo: Gerbera Amarela do Sul, Filipe Sambado

Júri do Algarve: Gerbera Amarela do Sul, Filipe Sambado

Júri dos Açores: Gerbera Amarela do Sul, Filipe Sambado

Júri do Alentejo: Passe-Partout, Bárbara Tinoco

O Festival da Eurovisão realiza-se de 12 a 16 de maio, em Roterdão, nos Países Baixos.

Apesar de a canção de Filipe Sambado ter reunido a preferência da maioria dos júris regionais, quando contabilizados os resultados com os votos do público Elisa, com a canção escrita em conjunto com Marta Carvalho, saiu vencedora.