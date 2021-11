Festival dá a conhecer 50 percursos pedestres que atravessam Alentejo

Os amantes das caminhadas vão poder descobrir os 50 percursos pedestres que integram uma rede que atravessa o Alentejo, graças a um evento dedicado à temática está a decorrer este mês na região.

O denominado TransAlentejo Walking Festival é uma iniciativa da Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, com o apoio do Turismo de Portugal e de várias entidades e municípios, sendo dinamizada e coordenada por uma empresa de animação turística.

Segundo os promotores, a primeira edição deste festival, que está a decorrer até ao dia 28 deste mês, visa promover os 50 percursos pedestres da Rede TransAlentejo, que, "de forma estruturada, atravessam o destino Alentejo".

As caminhadas "decorrem nos 50 percursos pedestres da Rede TransAlentejo", estruturada no terreno por iniciativa da Turismo do Alentejo e Ribatejo em parceria com os respetivos municípios do território, disse a organização.

"Este é, atualmente, o único produto turístico estruturado transversalmente a todo o território e tem agora um crescimento em cada concelho com as Redes Municipais de Percursos Pedestres, da responsabilidades das autarquias", acrescentou.

Sendo o Alentejo "um território imenso em área e em diversidade natural e cultural, passear a pé por toda esta região é a melhor forma de descobrir as belezas das paisagens rurais e a história intensa de cidades, vilas e aldeias", destacaram os promotores.

Os percursos, distribuídos pela região, "estão estruturados com sinalização e informação" da respetiva rota, as quais "estão editadas em quatros guias impressos e disponíveis na plataforma www.visitalentejo.com", assinalaram.

Todos os trajetos "têm um conceito comunicacional comum, são suportados por guias informativos de imagem harmonizada, utilizam mapas de grande qualidade sobre cartas militares e destacam pontos de interesse de valor natural e cultural", acrescentou a organização.

Além de passeios, o programa do evento contempla a realização de conferências, nas quais vão ser apresentados casos de estudo, a divulgação de pequenas rotas junto das comunidades locais e visitas a espaços urbanos e culturais.

O festival tem as próximas iniciativas, nomeadamente um seminário sobre turismo e os percursos "Roteiro Literário Levantado do Chão" e "Por Olivais e Montados", marcadas para Montemor-o-Novo (Évora), entre esta quinta-feira e sábado.

A apresentação do percurso "Pelas Vinhas de S. Cucufate", em Vidigueira (Beja), no dia 20, e uma caminhada pelo percurso pedestre "Rota da Peregrinação a Nossa Senhora d'Aires", em Viana do Alentejo (Évora), no dia 21, são outras das iniciativas.