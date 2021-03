Prestes a completar três décadas de carreira, celebradas no próximo ano, os Moonspell encontravam-se, como tantas outras vezes, neste já longo percurso, numa encruzilhada. Entre avançar por novos e desconhecidos territórios ou permanecer no conforto do legado que lhes garantiu o estatuto de maior banda de heavy metal portuguesa, optaram por cortar amarras e seguir em frente.

O resultado é o recém-editado Hermitage, um álbum de corte com a sonoridade mais característica da banda, bastante mais próximo das novas tendências do pós-metal e do metal progressivo, mas também com tempo e espaço para ambientes psicadélicos mais retro, a fazer lembrar, em certos momentos, a escola dos Pink Floyd. E os fãs parecem ter-lhes dado razão, com o álbum a esgotar rapidamente na pré-venda, em ambos os formatos, vinil e CD.