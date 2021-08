A sua virtude preferida?

O sentido de humor.

A qualidade que mais aprecia num homem?

O sentido de humor.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

O sentido de humor.

O que aprecia mais nos seus amigos?

O sentido de humor.

O seu principal defeito?

Não ter defeitos.

A sua ocupação preferida?

Jardinagem.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Tenho ideia de que isso é uma fabricação da publicidade.

Um desgosto?

Partir uma chávena.

O que é que gostaria de ser?

Não penso sobre isso.

Em que país gostaria de viver?

Gosto muito de viver em Portugal.

A cor preferida?

As variações de azul numa manhã de sol.

A flor de que gosta?

Malmequeres que crescem nos sítios mais inesperados.

O pássaro que prefere?

Ele sabe.

O autor preferido em prosa?

Estou a reler a Agustina.

Poetas preferidos?

A última coisa que li foi da Regina Guimarães: brilhante. O Ernesto Melo e Castro marcou-me muito.

O seu herói da ficção?

A Antígona.

Heroínas favoritas na ficção?

As irmãs da Cinderela.

Os heróis da vida real?

​São geralmente anónimos.

As heroínas históricas?

Eva.

Os pintores preferidos?

Fra Angelico (os frescos do convento de San Marco, em Florença), muito do Caravaggio, o El Greco do "Enterro do Conde de Orgaz", Cy Twombly, Gerhard Richter, o Álvaro Lapa, a fase final do Ângelo de Sousa...

Compositores preferidos?

Bach.

Os seus nomes preferidos?

Os nomes daqueles de quem gosto ou com quem simpatizo, dos que me são próximos ou admiro. Não há nomes desligados de pessoas.

O que detesta acima de tudo?

Não gosto de detestar.

A personagem histórica que mais despreza?

Todos os tiranos, com ou sem bigode.

O feito militar que mais admira?

A Revolução dos Cravos.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Os que já temos são suficientes.

Como gostaria de morrer?

Não gostaria.

Estado de espírito atual?

Sólido.