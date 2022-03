Fantasporto regressa em abril e conta com 26 antestreias europeias e mundiais

O festival de cinema Fantasporto regressa ao Porto de 01 a 10 de abril, e vai exibir 26 filmes em antestreias europeias e mundiais, entre os 55 filmes em competição e inéditos em Portugal, anuncia hoje a organização.

"De entre os 55 filmes em antestreia nacional nas três competições, o Fantasporto apresenta 26 antestreias europeias e mundiais, facto inédito num evento cinematográfico em Portugal. A grande maioria dos filmes que vão ser exibidos são de grandes produções", declarou Mário Dorminskyo, diretor do Fantasporto, numa conferência de imprensa no Teatro Rivoli, no Porto.

A Ucrânia protagoniza o encerramento desta edição do festival, com um percurso nostálgico pela sua capital, no filme "Everything, nothing and something else", de Marina Kondratieva.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"xxxHolic", de Mica Ninagawa, é o filme de abertura oficial da 42.ª edição do Fantasporto, com 110 minutos de duração. O filme conta também com uma participação na competição da secção oficial de Cinema Fantástico.

A estreia do filme ocorre a 29 de abril nas salas de cinema do Japão e conta com protagonistas atores e músicos "de grande popularidade" na Ásia, tal como Ryunosuke Kamiki, que interpreta Kimihiro Watanuki. O filme é uma "adaptação para 'live-action' do 'manga' "xxxHolic das Clamp", lê-se no dossiê de imprensa.

"xxxHolic", de Mica Ninagawa, é o filme de abertura oficial da 42.ª edição do Fantasporto

O filme revela a história de Kimihiro Watanuki, que vive sozinho após a morte dos seus pais, um estudante do ensino médio que pode ver e atrair criaturas de outro mundo.

"Os seus dias são atormentados por esses aborrecimentos e ele quer livrar-se deles. (...) Como ele se sairá dos encontros inexplicáveis que o aguardam", questiona Helder Archer sobre o filme "xxxHolic".

A sessão de abertura deste 42.º Fantasporto, conta também com a exibição do clássico "Blade Runner", filme de ficção científica de 1982 do realizador Ridley Scott, afirma Mário Dorminsky.

Questionado pela agência Lusa sobre o próximo Fantasporto 2023, Dorminsky confirmou que, no próximo ano, o festival de cinema internacional do Porto irá acontecer no "Cinema Batalha entre 23 de fevereiro e 05 de março", e que a edição deste ano é a última no Teatro Rivoli.

Sem contar com Portugal, que apresenta oito antestreias mundiais, a liderar o grupo das antestreias estão o Japão, com seis mundiais e duas europeias, seguido dos EUA, com uma antestreia mundial e uma europeia. Em terceiro lugar, está a China, com duas antestreias europeias.

"Everything, nothing and something else", de Marina Kondratieva, é uma comédia dramática ucraniana de 2020 e foi outro dos destaques apontados hoje pela organização.

"É filmado em Kiev, a capital da Ucrânia. É um filme nostálgico que nos mostra a cidade antiga vista por um taxista. É o filme de encerramento do Fantasporto. E os atores são superestrelas", explicou Mário Dorminsky, referindo que se trata também de uma antestreia mundial.

"Jornada de papel", de Emanuel de Oliveira e Maria Ana Marques, "Fruta tocada por falta de jardineiro", de Pedro Senna Nunes, "Dilúvio", de Eduardo Cruz, e "Atrás das portas", de Tom Freitas, Bruno Acosta e Inês Paredes, "Misericórdia", de Gonçalo Loureiro, são alguns dos filmes portugueses que vão ser exibidos no Fantasporto, em antestreia mundial.

Paralelamente à exibição dos filmes, que vão abordar temas variados como pandemia, guerra, sustentabilidade, redes sociais, ocupação de zonas rurais, ficção científica e a importância da tecnologia numa casa, entre outros temas, o Fantasporto vai também exibir uma exposição de cartazes sobre as 42 edições do certame, bem como vai apresentar livros "sobre literatura fantástica" e o "livro sobre os 40 anos do Fantasporto".