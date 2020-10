Família Beckham é tema de documentário na Netflix. Vai custar 17 milhões

O ex-futebolista britânico David Beckham, a ex-Spice Girl Victoria Beckham e os filhos vão ser tema de um documentário da Netflix no valor de 16 milhões de libras (17,8 milhões de euros).

O filme conta a ascensão de David Beckham e conta com fotos pessoais e vídeos de celebrações familiares e lembranças de amigos, familiares e companheiros da equipa, de acordo com uma reportagem do jornal The Sun.

Deverá ser coproduzido pelo Studio 99, de David Beckham, e também aborda a relação com Victoria Adams, uma das fundadoras da girls-band Spice Girls, onde era conhecida como Posh Spice.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Imagens inéditas de aniversários, Natal e outras ocasiões especiais, bem como as primeiras fotografias dos dois como casal.

Os empreendimentos atuais de David Beckham também serão abordados no filme.

A Netflix ainda não fez comentários.