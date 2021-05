No cinema e, em particular, nas plataformas de streaming, temos assistido a uma renovada obsessão por personagens cujo individualismo acaba por ser uma via aberta para as grandes convulsões coletivas. No dia 14, a Netflix vai estrear mais uma série que se anuncia como um caso sintomático de tal tendência: Halston faz o retrato de Roy Halston Frowick (1932-1990), figura paradoxal do mundo da moda - uma lenda de muitos mistérios, reconhecido e celebrado pelo seu papel transformador no guarda-roupa feminino ao longo dos anos 1960/70.

O ator que interpreta Halston constitui, por certo, uma das maiores surpresas do projeto: Ewan McGregor. De origem escocesa, nascido na cidade de Perth, em 1971, "menino bonito" do cinema britânico, mitificado pela sua participação em Trainspotting (1996), McGregor parece ter em Halston um desafio pouco comum: o de revitalizar a memória de alguém que tem sido muitas vezes reduzido a símbolo mais ou menos descartável de acontecimentos que, afinal, o transcendem.