Estrela de 'Saved by the Bell', Dustin Diamond, morre de cancro aos 44 anos

O ator norte-americano Dustin Diamond, mais conhecido por interpretar o nerd Screech na série de TV "Saved by the Bell", morreu esta segunda-feira, disse o seu agente, poucas semanas depois de lhe ser diagnosticado um cancro agressivo, aos 44 anos.

"Foi-lhe diagnosticado esta forma brutal e implacável de cancro maligno há apenas três semanas. O cancro conseguiu espalhar-se rapidamente por todo o organismo", disse o agente Roger Paul à AFP. "Dustin não sofreu, não teve dores. Por isso, estamos gratos", acrescentou.

Diamond, natural da Califórnia, lançou a sua carreira com "Good Morning, Miss Bliss", uma série sobre estudantes do ensino médio que durou apenas uma temporada, mas que gerou "Saved by the Bell".

Além de alguns spinoffs de "Saved by the Bell" e filmes feitos para a televisão, Diamond raramente trabalhou em pequenos papéis.

Em 2009, o seu livro "Behind the Bell" continha algumas historias dos bastidores das filmagens, mas Diamond mais tarde admitiu que estava cheio de anedotas fabricadas.

Em 2015, foi condenado a quatro meses de prisão por porte de arma escondida e conduta desordeira, ficando ligado a um esfaqueamento num bar, acabando por ser libertado no início do ano seguinte, por bom comportamento.

Nos últimos anos, Diamond trabalhou como comediante de stand-up e apareceu em vários reality shows.

"Estamos cientes de que Dustin não é respeitado pela maioria. Ele tem um histórico de acidentes, de eventos infelizes", disse o seu agente esta segunda-feira. "Queremos que o público entenda que ele não foi intencionalmente malévolo. As suas ações, embora censuráveis, decorreram da perda e da falta de conhecimento de como processar essa dor de maneira adequada", acrescentou.