Estes são os quatro primeiros finalistas do Festival de Canção

Já são conhecidos os primeiros quatro nomes dos finalistas do Festival da Canção 2020: Bárbara Tinoco, Elisa, Filipe Sambado e Throes + The Shine. Vão subir ao palco do Coliseu de Elvas, no dia 7 de março, para tentar conquistar um lugar na Eurovisão.

Pela primeira vez, não foram divulgados os resultados das votações durante a emissão televisiva, por isso o nome dos finalistas foi revelado pelos apresentadores Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel de forma aleatória, este sábado à noite, nos estúdios da RTP, em Lisboa. As pontuações serão posteriormente reveladas no site do Festival da Canção.

Na competição deste ano participaram ainda Meera, Ian Mucznik, Blasted mechanism e JJaZZ. E os finalistas foram escolhidos pelo público e pelo júri, este ano, composto por Anabela, Capicua, Héber Marques, Isilda Sanches, Miguel Ângelo, Rui Miguel Abreu e por Conan Osiris, o vencedor da última edição do Festival com o tema "Telemóveis".

Ficam por apurar os restantes quatro finalistas. Vão sair da segunda semifinal do Festival da Canção, que acontece no próximo sábado, dia 29, também em Lisboa.

Oiça aqui as canções finalistas:

Bárbara Tinoco, "Passe-Partout"

Elisa, "Medo de sentir"

Filipe Sambado, "Gerbera amarela do sul"

Throes + The Shine, "Movimento"

O vencedor do Festival da Canção representa Portugal no Festival da Eurovisão. Este ano, o evento acontece em Roterdão. Os países apurados após duas semifinais, a 12 e 14 de maio, disputam a final de 16 de maio.

Há um ano, em Telavive, Duncan Laurence, em representação dos Países Baixos, venceu o concurso com a canção Arcade.