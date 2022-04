A portuguesa Sofia Escobar é nome reconhecido, e premiado, dos palcos de Londres (foi "Melhor Atriz num Musical" nos Whatsonstage Theatregoer"s Choice Awards) e de Madrid, onde agora vive e trabalha. Em Portugal, está no ar como júri de talentos da 7.ª temporada do programa Got Talent (RTP). Lançou recentemente o seu primeiro trabalho de originais, Tanto Mais, um disco cantado em três línguas, num registo diferente do teatro musical. Ao DN conta o porquê desse novo caminho e dos sonhos que ainda tem por realizar.

Nas plataformas de streaming quando se procura pelo seu novo álbum está categorizado como "pop". É disso que se trata, um disco pop?

Não é bem. A ideia foi procurar um novo universo sonoro. As pessoas estão muito habituadas a ouvir-me a cantar musicais, teatro musical e a interpretar papéis que não o de Sofia. E já há muito tempo que tinha este sonho de fazer algo em nome próprio. É uma faceta minha que as pessoas não estão tão habituadas a ouvir, uma coisa mais ligeira, com uma voz não tão colocada como muitas vezes me ouvem. Mas tem essa versatilidade. Isto é uma onda que me apetecia explorar. Este álbum foi um trabalho muito pessoal e muito minucioso na escolha de letras, o que para mim é extremamente importante. Gosto de contar uma história, é a parte do teatro musical que está sempre presente. E gosto que as músicas tenham uma mensagem específica, que pode ser diferente para cada uma das pessoas que estejam a ouvir. Por isso, este álbum pode surpreender porque não é o que as pessoas estão à espera. Mas sou eu. [risos]