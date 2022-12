Está ao rubro a temporada dos prémios. Uma temporada que já começou no começo de setembro com os festivais da rentrée, atingiu agora um dos êxtases com as listas dos críticos americanos e as nomeações aos Golden Globes da Hollywood Foreign Press Association e terá o seu desfecho com os Óscares, dia 12 de março.

Os Fabelmans, de Steven Spielberg, Os Espíritos de Inisherin, de Martin McDonagh, e Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, dos Daniels, parecem ser os grandes favoritos, mesmo apesar de obras como TÁR, de Todd Field, e esse gigante da bilheteira Avatar - O Caminho da Água, de James Cameron, estarem a ganhar terreno. Uma temporada de prémios que parece querer ter uma maior diversidade e filmes de caráter mais popular, sendo difícil repetir-se fenómenos como um filme coreano vencer tudo, como aconteceu com Parasitas, ou a "surpresa" de CODA- No Ritmo do Coração, pequeno filme indie da Apple que venceu o ano passado.