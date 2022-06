Espetáculo de dança que homenageia José Saramago

Os bailarinos clássicos internacionais Filipa de Castro e Carlos Pinillos, apresentam Nuestros Nombres... Para Saramago, no Teatro Camões, no dia 1 julho, um espetáculo com o selo da Fundação José Saramago, numa homenagem ao autor.

Com o romance Todos os Nomes de José Saramago - e no ano em que se comemora o seu centenário - surgiu a ideia de fundir música e teatralidade em forma de crónicas dançadas.

Transitar o universo dos seus personagens, questionar a sua ética nas questões de construção/desconstrução, verdade/mentira e vida/morte, sugere a Carlos Pinillos a possibilidade de conjugar a sua linguagem com a de outros coreógrafos em Nuestros Nombres , título que dá nome a este espetáculo. Recorre a uma proposta repleta de obras musicais com o ponto de partida no período romântico acompanhado de Tchaikovsky, Rachmaninov, Liszt, Saint-Saëns ou Schubert, até chegar aos nossos dias com Astor Piazzolla.

Desde o homem que se enamora de uma mulher desconhecida até ao destino inevitável de uma morte segura, tudo se encontra presente em Nuestros Nombres.

Longe de se encerrarem no presente para falar do que somos o dos tempos que vivemos, Filipa de Castro e Carlos Pinillos, acompanhados pelo Trio Scherzo, propõem uma obra de caráter íntimo, demonstrando que a estética estilizada da dança clássica continua a ser um elemento poderoso de comunicação no momento de plasmar com honestidade a essência do que o ser humano sempre representou.

O espetáculo será dia 1 de julho, esta sexta-feira, no Teatro Camões.