Galerista Mário Roque com duas figuras de traços chineses em madeira a representar São Lucas e São João Evangelista.
Galerista Mário Roque com duas figuras de traços chineses em madeira a representar São Lucas e São João Evangelista.Foto: Gerardo Santos
Cultura

Entre dois evangelistas com feições chinesas e um Santo António que mais parece de Pequim do que de Lisboa

Mário Roque é galerista e colecionador. Fascinado pelo cruzamento de culturas, promove a publicação de livros que mostram tesouros da São Roque e ensinam História. Agora um sobre arte cristã chinesa.
Leonídio Paulo Ferreira
