Em vídeo. Madonna canta Sodade no Coliseu com Dino D'Santiago

Miroca Paris: o músico que tocou com Cesária Évora e agora toca com Madonna

São quatro minutos e dez segundos em que se pode ver Madonna e a toda a equipa de palco no concerto de terça-feira no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O vídeo foi disponibilizado pelo produtora Everything is New e mostra a cantora com a interpretar Sodade, de Cesária Évora, com o português Dino D'Santiago, um dos convidados dos espetáculos que a rainha da pop está a realizar em Lisboa.

No excerto em vídeo, Madonna está sentada num piano, a cantar e a tocar guitarra, com o cantor português de origem cabo-verdiana a cantar, em pé, ao seu lado. Com guitarristas e várias bailarinas a acompanhar, o vídeo acompanha a interpretação da música Saudade.

A cultura cabo verdiana está ainda presente nesta série de concertos com as batucadeiras de Cabo Verde.

Esta série de espetáculos Madame X começou no domingo e terá um total de oito concertos em Lisboa.