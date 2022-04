Anova fase da editora Guerra & Paz vai ser menos "rebelde", foi assim que o responsável, Manuel S. Fonseca, anunciou há poucas semanas a reorientação do catálogo numa sessão na Cinemateca Nacional, sob cartazes de filmes que foram marcantes para o século XX, como Ginger e Fred de Fellini ou o encontro cinematográfico de Sophia Loren com Richard Burton. Filmes que traçam por vezes um paralelo temporal com alguns dos novos livros, bem como rivalizam com os acontecimentos literários posteriores que interessaram aos leitores, e que não deixam de ter um significado, como é o destas duas coleções: lançar várias obras nunca editadas em Portugal, relançar livros esquecidos e apresentar clássicos ignorados pelo mundo editorial português.

Quando o editor informa que cortou um pouco da rebeldia não significa que as novidades sejam destituídas desse caráter, antes que a ultrapassagem da pandemia e a superação de uma crise devido à insolvência da distribuidora, que fez perder um ano inteiro de faturação, permite à Guerra & Paz olhar a mais longo prazo e retomar uma das grandes apostas habituais nas grandes editoras: a das coleções sistematizadas, sob um chapéu literário que as harmoniza. Ou seja, diz o editor, "com estas coleções, o romance não faz o seu caminho a partir do zero por estar incluído numa coleção que o ajuda a tornar-se conhecido". Esta sistematização não se fecha apenas nos géneros literários escolhidos, bastante diversos e globais, mas numa identidade visual que destaca as duas coleções quando se posicionam nas livrarias - os seis volumes abaixo já estão publicados.