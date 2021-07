Dusty Hill, baixista dos ZZ Top, morre aos 72 anos

O baixista da banda ZZ Top, Dusty Hill, morreu esta quarta-feira aos 72 anos, na sua casa, no estado do Texas, nos Estados Unidos da América, informaram os colegas Billy Gibbons e Frank Beard, em comunicado.

"Estamos tristes com a notícia de que o nosso 'compadre', Dusty Hill, morreu enquanto dormia na sua casa em Houston, no Texas. Nós, em conjunto com as legiões de fãs dos ZZ Top em todo o mundo, vamos sentir a falta da sua presença, da sua boa natureza e do seu compromisso [...]. Vamos sentir muito a sua falta 'amigo'", pode ler-se no comunicado publicado no Facebook da banda.

Billy Gibbons e Frank Beard não adiantaram as causas da morte.

Os ZZ Top são conhecidos pelas grandes barbas do guitarrista e vocalista, Billy Gibbons, e do baixista falecido, Dusty Hill.

Formado no Texas, em 1969, o grupo foi um dos pioneiros na mistura do género 'hard rock' com ritmos do 'rock' do Sul dos EUA, como o 'country rock' e o 'country blues'.

A banda era composta também pelo baterista, Frank Beard.