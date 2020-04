Professor e filósofo, o norte-americano Aaron James escreveu em 2012 um livro intitulado Assholes: A Theory (Cretinos, a Teoria). O título é divertido e provocador, mas o assunto revela-se mais sério do que parece à primeira vista. Este best-seller do The New York Times deu origem a um documentário realizado pelo canadiano John Walker, Cretinos, a Teoria - em estreia no canal Odisseia (22.30) -, que faz um percurso desde a definição filosófica da palavra até ao modo como as pessoas que encaixam nesse perfil influenciam a vida em sociedade, e em determinadas organizações.

Entre os entrevistados encontramos, por exemplo, o Monty Python John Cleese, que diz a certa altura, com o desaforo e naturalidade própria do comediante: "Acho que, de certa maneira, a minha mãe era uma cretina." E não está a brincar...