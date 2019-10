Promessas de donativos para reconstruir Notre-Dame ascendem a 922 milhões

Um total de 922 milhões de euros em doações e promessas de doações foram recebidas para a reconstrução da catedral de Notre-Dame, em Paris, atingida por um incêndio há seis meses, anunciou esta terça-feira o ministro da Cultura francês.

"Cento e quatro milhões de euros já foram entregues pelos doadores", disse o ministro Franck Riester, numa conferência de imprensa em Paris, ao fazer um ponto da situação dos trabalhos na catedral. "É muito cedo para dizer se esta quantidade de doações será suficiente. O Estado assumirá as suas responsabilidades, não deixaremos o plano de Notre-Dame", declarou Franck Riester.

O ministro da Cultura referiu que o andaime torcido e derretido no topo da catedral de Notre-Dame será removido "nas próximas semanas" para permitir o início dos trabalhos de restauração.

A catedral de Notre-Dame foi atingida por um violento incêndio a 15 de abril, que afetou gravemente o monumento histórico. A estrutura medieval estava a ser remodelada e havia andaimes no local da torre da catedral.

Franck Riester disse que o trabalho de restauro levaria mais alguns meses, juntamente com o trabalho paralelo para avaliar a solidez do edifício. E negou que o Governo francês tenha demorado a reconhecer os potenciais efeitos nocivos do chumbo que derreteu do telhado da catedral.

O ministro esclareceu ainda que as autoridades de saúde estão a recolher amostras regularmente em áreas ao redor de Notre-Dame para verificar se há chumbo.

Três fundações - a Fundação Notre-Dame, a Fundação do Património e a Fundação de França - e o Centro de Monumentos Nacionais, foram os responsáveis pela captação de recursos como parte da iniciativa nacional lançada para a reconstrução da catedral gótica.