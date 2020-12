DN ultrapassa os 2,5 milhões de leitores online

O Diário de Notícias registou em novembro uma subida de oito por cento no total de leitores que visitaram o site do jornal através das diversas plataformas, reforçando o sétimo lugar no ranking netAudience da Marktest, a análise de audiências online mais utilizada no mercado português.

No total, passaram pelo site do DN mais de 2,5 milhões de pessoas (2.539.620), ou seja, 188.624 leitores mais face ao mês de outubro, o que corresponde ao segundo melhor registo mensal do Diário de Notícias - apenas superado pelos 3,227 milhões de leitores que visitaram o DN em março, mês em que a pandemia de covid-19 "chegou" oficialmente a Portugal.,

Este reforço da confiança no Diário de Notícias consolida o crescimento que o site do DN tem tido ao longo do ano de 2020 e representa o maior aumento homólogo face a 2019 no que diz respeito aos jornais nacionais generalistas, com 35% mais de leitores no espaço de um ano.

Neste ranking netAudience de novembro, o Diário de Notícias ocupa então o sétimo lugar entre os sites de informação mais vistos em Portugal, numa lista liderada pelo Mundo Sapo (4,260 milhões de visitantes) - que engloba vários títulos sob o domínio sapo.pt e outros fora desse domínio, como a novagente, impala, tv7dias e vip.

O top 3 é completado por Correio da Manhã (3,542 milhões), que perdeu 3%, e TVI (3,331 milhões), que caiu 2%. O Jornal de Notícias, que tal como o DN pertence ao grupo Global Media Group, ocupa a 4.ª posição (3,207 milhões), tendo caído 6% em relação ao mês anterior. Em 5.º lugar surge o site da revista Flash, com 2,631 milhões, enquanto o Expresso é o 6.º no ranking, com 2,541 milhões de leitores, menos de dois mil leitores à frente do DN.

O jornal Público deixou de integrar este ranking no passado mês de junho, "por não se rever nos critérios" do mesmo.

4,23 milhões passaram pelos sites do Global Media Group

Em novembro, em Portugal Continental, passaram pelos sites da Global Media Group 4,23 milhões de pessoas.

Além do significativo crescimento do Diário de Notícias, outros títulos do grupo GMG registaram também um aumento no número de leitores online, casos da marca de economia Dinheiro Vivo, que creceu 5%, voltando a superar um milhão de leitores (1.034 milhões), ou da rádio TSF, que cresceu 6%, para 1,308 milhões de visitantes.