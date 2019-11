DN, 'El País' e 'Contacto' em projeto europeu de investigação

O português Diário de Notícias, o espanhol El País e o jornal luxemburguês Contacto publicarão em 2020 uma série de reportagens conjuntas, em papel e multimédia, no âmbito da atribuição da bolsa Reporters in the Field ao projeto dos dois jornalistas ibéricos, Ricardo J. Rodrigues e Juan Calleja González.

Reporters in the Field é uma iniciativa da Fundação Robert Bosch, que financia investigações jornalísticas transfronteiriças dentro do espaço europeu. A bolsa é de oito mil euros. É a primeira vez que distingue um projeto português.

Feliz com esta bolsa, o jornalista Ricardo J. Rodrigues não quis levantar o véu sobre o projeto e optou por destacar a importância do jornalismo. "Numa altura em que os meios de comunicação social lutam pela sobrevivência, o importante é arranjar maneira de continuar a contar histórias, a descobrir os problemas e a mostrá-los aos cidadãos para eles ficarem esclarecidos, porque essa é a missão do jornalismo. Seja como for, seja de que maneira for, não há democracia sem jornalismo e é bom que todos tenhamos consciência disso", disse ao DN.