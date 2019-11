Dino D'Santiago, Pedro Jóia e Jimmy P entre os compositores do Festival da Canção 2020

As imagens do primeiro ensaio de Conan Osíris em Israel

Dino D'Santiago, Pedro Jóia, Jimmy P, Hélio Morais, Blasted Mechanism e os Throes + The Shine estão entre os artistas e bandas convidados a comporem temas para o Festival da Canção 2020, anunciou esta quarta-feira a RTP.

"A edição de 2020 do Festival da Canção retoma o modelo dos anos anteriores e contará com 16 canções a concurso. Catorze resultam de convites diretos da RTP, uma vez mais tendo em conta a representação da diversidade de géneros musicais que tem sido aplicada desde que foi posta em prática uma remodelação do formato após um ano de pausa verificado em 2016", refere a RTP num comunicado hoje divulgado.

Este ano, a estação pública convidou a comporem canções: António Avelar Pinho, Blasted Mechanism, Dino D'Santiago, Elisa Rodrigues, Felipe Sambado, Hélio Morais, Jimmy P, João Cabrita, Marta Carvalho, Meera, Pedro Jóia, Rui Pregal da Cunha, Throes + The Shine e Tiago Nacarato.

Os outros dois compositores foram escolhidos através de dois concursos: Cláudio Frank via o programa 'Masterclass' da Antena 1, aberto a quem não tenha até aqui música editada, e Dubio feat. +351 "através de um concurso de livre submissão pública".

No comunicado divulgado, a RTP anuncia também que as semifinais da edição 2020 do concurso decorrem a 22 e 29 de fevereiro, nas instalações do canal público, em Lisboa, e a final a 07 de março, "em local a anunciar".

A música "Telemóveis", composta e interpretada por Conan Osiris, venceu este ano o Festival da Canção, cuja final aconteceu em Portimão, tendo por isso representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que este ano decorreu em Israel.