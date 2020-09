Diário de Notícias reforça posição entre os sites de media mais procurados

O mês de agosto reforçou o Diário de Notícias entre as fontes de informação online preferidas pelos leitores em Portugal, com a subida de mais um lugar no ranking netAudience da Marktest. O site do DN é agora o sétimo site de media mais visitado, através das diversas plataformas.

No total, o Diário de Notícias voltou a ser procurado por cerca de 2,2 milhões de leitores (2.184.954) online, o que reflete um aumento de 30,2% face ao mesmo período do ano passado (agosto de 2019) e consolida o crescimento que o site do DN tem registado ao longo deste ano de 2020.

O valor total de leitores que preferem a marca de referência do Diário de Notícias como fonte de informação na internet é, no entanto, ainda superior a estes números, pois a audimetria não contabiliza os acessos realizados por computadores, telemóveis ou tablets que estejam no estrangeiro ou nas Regiões Autónomas.

Durante o mês de agosto, o site do DN ganhou então uma posição no ranking netAudience face a julho, de 8.º para 7.º, ultrapassando a Flash e aproximando-se largamente do 6.º lugar ocupado pelo Expresso - desde maio até agora, a diferença entre o DN e o Expresso esbateu-se consideravelmente no digital, de 563 mil visitas mensais para apenas 35 mil.

No topo da tabela dos sites de media mais visitados em Portugal está o Mundo Sapo (4.134 milhões) - que engloba vários títulos editoriais -, seguido do Correio da Manhã e da TVI. Jornal de Notícias e NIT completam o top 5.

O jornal Público deixou de integrar este ranking no passado mês de junho, "por não se rever nos critérios" do mesmo, designadamente o facto de não serem contabilizados os acessos feitos a partir de outros países.

Mais de 4,2 milhões de leitores confiam no Global Media Group

A confiança dos consumidores de informação nos diversos títulos do Global Media Group foi renovada no mês de agosto por mais de 4,2 milhões de leitores online que passaram pelos sites da GMG.

O grupo do qual faz parte o Diário de Notícias, bem como o Jornal de Notícias, O Jogo, Dinheiro Vivo e TSF, entre outros títulos, foi o segundo grupo de media com mais audiência digital em agosto, atrás do grupo Mediacapital.

Entre os títulos do Global Media Group, destaque para a subida do jornal desportivo O Jogo, que ganhou 102 mil utilizadores (+8%) face ao mês anterior (julho) e conquistou três lugares no ranking netAudience (12º).

Quanto ao DN, a confiança demonstrada pelos cerca de 2,2 milhões de leitores em território continental nacional vem validar mais uma vez a nossa aposta em privilegiar o caminho da informação séria, rigorosa e credível, fundamental para reforçar os mecanismos de confiança no seio de uma sociedade abalada por tempos de incerteza, como o são estes que vivemos, em plena pandemia de covid-19.

Pela nossa parte, muito obrigado aos nossos leitores.