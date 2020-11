Diário de Notícias ganha 230 mil leitores em outubro e ultrapassa Expresso

O Diário de Notícias registou em outubro a maior subida entre os sites dos jornais generalistas, ganhando 230 mil leitores online relativamente ao mês anterior. Um crescimento significativo de 11 por cento face a setembro, que levou o DN a subir ao sétimo lugar do ranking netAudience da Marktest, ultrapassando o Expresso.

No total, o Diário de Notícias foi procurado por mais de 2,3 milhões de leitores (2.350.996) online, o que reflete um aumento de 17,1% face ao mesmo período do ano passado (outubro de 2019) e consolida o crescimento que o site do DN tem registado ao longo deste ano de 2020.

Os 230 mil novos leitores que passaram pelas plataformas digitais do DN, no mês de outubro, representam a segunda maior subida mensal do ano para o Diário de Notícias., num ano de 2020 em que o DN tem consolidado a sua audiência digital acima dos dois milhões de leitores.

Mais uma vez, os portugueses voltaram a confiar no DN na procura de informação relevante e credível, numa altura em que a pandemia de covid-19 voltou a ganhar impacto na vida quotidiana dos portugueses. Recorde-se que a maior subida do DN em 2020 tinha sido registada em março, quando eclodiu a primeira vaga da pandemia em Portugal, num mês em que o Diário de Notícias atingiu os 3,2 milhões de leitores online.

No ranking netAudience da Marktest relativo ao mês de outubro, o Diário de Notícias surge então na sétima posição (2.350.996 leitores), ultrapassando o site do Expresso (8.º, com 2.331.946) em relação ao qual recuperou mais de 550 mil utilizadores nos últimos seis meses.

Estes resultados foram obtidos num contexto especialmente difícil para o Diário de Notícias, que esteve sob a direção interina de Leonídio Paulo Ferreira nos últimos sete meses.

A jornalista Rosália Amorim, até aqui diretora do Dinheiro Vivo, foi entretanto nomeada pela administração da Global Media Group, na segunda-feira passada (9), como a próxima diretora do DN e entrará em funções em breve para reforçar o projeto editorial do Diário de Notícias e o seu posicionamento como título histórico de referência entre os media portugueses.

Global Media Group cresce 2%

No ranking netAudience da Marktest, o grupo Global Media Group (GMG), do qual faz parte o Diário de Notícias, viu reforçada a sua audiência, com um crescimento de dois por cento no conjunto das diversas marcas do grupo.

Em outubro, em Portugal Continental, passaram pelos sites do GMG 4,27 milhões de pessoas, mais 86 mil do que em setembro.

No topo da tabela deste ranking, que mede as audiências digitais, está o Mundo Sapo, portal que agrega diferentes títulos, pelo qual passaram 4,2 milhões de pessoas no mês de outubro. Correio da Manhã (2º, com 3,654 milhões) e TVI (3.º, com 3,406 milhões) completam o pódio.

Entre as outras marcas do GMG, o site do Jornal de Notícias viu aumentar 6% o número de leitores e ocupa a quarta posição do ranking da Marktest (com 3,402 milhões de leitores), o site de O Jogo cresceu 19% (1,690 milhões) e o da TSF subiu 8% (1,235 milhões), mantendo-se como o site de rádio mais consultado em Portugal. A marca de economia do grupo, Dinheiro Vivo, está na 23.ª posição (983 mil leitores).

O jornal Público, por opção própria, está ausente deste ranking.

Da parte do DN, um muito obrigado aos nossos leitores pela preferência.