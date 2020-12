Diário de Notícias de novo nas bancas todos os dias

A edição especial de aniversário deste 29 de dezembro, muito virada para 2021, marcará também o regresso do Diário de Notícias às bancas, depois de um período em que à edição on-line se somava uma impressa aos sábados. Prestes a cumprir 156 anos, o jornal que nasceu no Bairro Alto em 1864 (e que depois teve o seu edifício sede na avenida da Liberdade até 2016 e hoje está nas Torres de Lisboa) assume um novo grafismo neste seu reencontro com a sua vocação de jornal diário e prepara também mudanças ao nível do digital.

"A renovação do DN é apresentada aos leitores através de um novo grafismo, novas secções e rubricas, mais reportagem e novos colunistas. A nova edição apostará também em grandes entrevistas e numa maior proximidade com os decisores e com todos os portugueses, de norte a sul", afirma a diretora Rosália Amorim, que assumiu funções em novembro. De sexta a domingo o jornal contará ainda com quatro suplementos.

"Também o site será renovado. Em 2021, terá uma aposta clara no vídeo, que se tornará um pilar reforçado da plataforma online, bem como na infografia e nos podcasts", acrescenta Rosália Amorim, a primeira mulher em século e meio a dirigir o jornal fundado por Eduardo Coelho na rua dos Calafates, hoje rua do Diário de Notícias.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A independência, o rigor, a credibilidade e a inovação continuarão a ser fatores distintivos desta marca editorial. Todos os dias renovamos o compromisso com a verdade, a independência e o serviço ao cidadão", sublinha a diretora de um título que, na sua edição on-line, teve em novembro 2,5 milhões de leitores (dados Marktest).