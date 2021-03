Dez canções à procura de um lugar na Eurovisão

A RTP1 transmite esta noite (pode seguir aqui), em direto dos estúdios de Lisboa, a final da 55.ª edição do Festival da Canção, que será apresentada por Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e Inês Lopes Gonçalves.

O representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio nos Países Baixos, é escolhido este sábado à noite entre os dez temas que disputam a final do Festival da Canção, que decorre em Lisboa.

As dez canções em competição são, por ordem de atuação:

1. "Saudade" (tema composto por Karetus e interpretado por Karetus e Romeu Bairos)

2. "Joana do Mar" (tema composto e interpretado por Joana Alegre)

3. "Dia Lindo" (Fábia Maia)

4."Na mais profunda saudade" (Hélder Moutinho/Valéria)

5. "Por um triz" (Carolina Deslandes)

6."Dancing in the stars" (Neev)

7. "Não vou ficar" (Pedro Gonçalves)

8. "Contramão" (Filipe Melo/Sara Afonso)

9. "Volte-Face" (Pedro da Linha/Eu.Clides)

10. "Love is on my side" (Tatanka/The Black Mamba).

As canções que estão na final foram escolhidas em duas semifinais, que se realizaram nos dias 20 e 27 de fevereiro nos estúdios da RTP, em Lisboa.

Na final, o peso das votações é repartido entre os telespectadores e um júri, com representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate, prevalece a escolha do público, que pode votar através de chamadas de valor acrescentado. As votações estão abertas e os números de telefone correspondentes a cada canção estão disponíveis no 'site' da RTP.

Eurovisão não se realizou em 2020

A música "Medo de Sentir", interpretada por Elisa e composta por Marta Carvalho, venceu em 2020 o Festival da Canção e deveria ter representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que estava previsto para Roterdão, nos Países Baixos, mas que foi adiado um ano devido à pandemia da covid-19.

Este ano, não há risco de o concurso, que reúne representantes de 41 países, não acontecer, visto que os concorrentes vão gravar as atuações nos seus países.

As semifinais da 65.ª edição do festival Eurovisão da Canção estão marcadas para os dias 18 e 20 de maio e, a final, para o dia 22 do mesmo mês.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Em 2017, Portugal deixou de pertencer ao reduzido grupo de países que nunca tinha vencido o Festival Eurovisão da Canção graças à vitória do tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso. A israelita Netta sagrou-se vencedora.