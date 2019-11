"Desdobra-te": três dias a dançar em Évora

A partir de sexta-feira e durante todo o fim-de-semana, a Associação Pé de Xumbo vai pôr toda a cidade de Évora a "bailar". O novo festival de "dança e outras artes" chama-se "Desdobra-te" e propõe um total de cerca de 40 atividades numa dezena de espaços da cidade alentejana. Estão previstas oficinas de dança, bailes, passeios temáticos, concertos, oficinas de artes manuais, gastronomia, espetáculos para a infância, cinema.

A iniciativa surge depois do "sucesso em 2018 do "Festival 20 Anos PX - 20 Espaços, 20 Atividades, Mais que 20 Pessoas", informa uma nota enviada à comunicação social. E acontece, precisamente, no mês de aniversário da Pé de Xumbo, criada em 1998, convidando "todos os que se identificam com a associação a percorrerem a cidade, que é a sua casa."

A programação está organizada em dois grupos (Lado A e Lado B), de acordo com o seu âmbito e público-alvo. "Serão satisfeitos tanto os impulsos dos habitués de festivais folk como os devaneios dos curiosos, que pelo seu contexto familiar ou gosto pessoal preferem uma experiência mais relaxada e abrangente", explica a associação. A programação completa pode ser consultada no site oficial.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Assim, haverá, por exemplo um concerto de Sebastião Antunes (domingo, 17.00, Igreja do Salvador) e um baile com o Duo Abysnthe (na noite de sexta-feira, 00:30, no Monte Alentejano) e uma oficina de Kizomba com a Escola Negrita (sábado, 10.30, Mercado Municipal), entre muitas outras atividades. "A organização propõe também que os participantes descubram a cidade através do passeio "Desdobrar Évora", onde, em vários espaços-surpresa, esta se revelará através da "dobragem e desdobragem" de variados materiais junto das gentes locais."