Depois da cerca sanitária, Ovar retoma eventos com Shortcutz

Ovar está a retomar as suas atividades culturais depois da cerca sanitária imposta pela pandemia, Assim, a sessão do Shortcutz Ovar do dia 18 (22.00), será o primeiro evento público a acontecer na cidade depois das restrições sociais impostas pelo surto de Covid-19.

Curiosamente, antes do confinamento, o derradeiro evento público em Ovar, tinha sido uma sessão do Shortcutz, a 6 de março, com os premiados do ano anterior. Entre 9 de abril e 11 de junho, o Shortcutz manteve os seus programas de divulgação de curtas-metragens portuguesas, tendo realizado nove sessões online, exibindo os trinta títulos que tinham sido apresentados ao longo de 2019.

Para a nova temporada, o Shortcutz regressa às instalações da Escola de Artes e Ofícios, agora numa sala mais ampla. Para assistirem às sessões, os interessados terão de reservar os seus lugares, através de uma inscrição prévia - agora, os lugares serão marcados, com cadeiras vazias entre eles.

Na sessão de reabertura serão projetados quatro filmes: Equinox, de Bruno Carnide [trailer], Um Retrato de Borboletas, de Henrique Prudêncio, Lisboa 2018, de Francisco Valente, e Cenas de uma Vida Amorosa, de Miguel Afonso Carranca.

Antes da habitual interrupção do mês de agosto, estão agendadas mais três sessões para julho (2, 16 e 30). Ao longo da temporada, serão exibidas trinta curtas-metragens produzidas ao longo de 2019, incluindo Herói Invisível, da luso-francesa Cristèle Alves Meira, vencedora da primeira temporada do Shortcutz Ovar, em 2017, com Campo de Víboras.