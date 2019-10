De regresso ao reino do gelo: este é o trailer de "Frozen 2"

A estreia está marcada para 21 de novembro, mas já é possível ver o trailer de Frozen 2, o filme da Disney que continua as aventuras das princesas Elsa e Anna:

A ação de Frozen 2 passa-se três anos depois dos acontecimentos do primeiro filme: Elsa começa a ouvir um estranho som, vindo do Norte, que chama por ela e, juntamente com a irmã Anna e ainda Kristoff. Olaf e Sven, vai numa viagem para tentar perceber a origem dos seus poderes mágicos.

Frozen, que estreou em 2013, foi, na altura, um dos filmes mais vistos de sempre e ganhou o Óscar de Melhor Filme de Animação e de Melhor Canção Original (Let It Go).