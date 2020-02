Dartacão e Três Moscãoteiros estão de regresso.... no cinema

"Eram uma vez os três / Os famosos Moscãoteiros". Começava assim o genérico da famosa série infantil que encantou miúdos nas décadas de 80 e 90. Esses mesmos miúdos, agora na casa dos quarenta, vão poder levar os filhos e os sobrinhos ao cinema para ver Dartacão e os Três Moscãoteiros. A série, baseada no clássico de Alexandre Dumas Os Três Mosqueteiros, vai ser adaptada ao grande ecrã pelos estúdios Cosmos-Maya, sediados na Índia e em Singapura, avançou o site Indian Television.

Estreou na RTP em 1983 e foi um sucesso que marcou uma geração. Agora a história do cão mosqueteiro vai chegar ao cinema, com a realização de Toni García - o mesmo que desenvolveu a série infantil Invizimals - com uma versão mais moderna do protagonista, recorrendo à imagem produzida através de computador.

Ainda sem data de estreia, o filme vai ter o guião assinado por Doug Landale, responsável pelo argumento de filmes como O Panda do Kung Fu e Scooby-Doo!. A Indian Television avança que esta nova aventura de Dartacão vai basear-se na história original escrita por Claudio Biern Boyd, o presidente da Apolo Films.

A adaptação ao cinema das aventuras de Dartacão marca a estreia dos estúdios Cosmos-Maya nas longas-metragens e será uma coprodução com espanhola Apolo Films, a mesma da série infantil, que estreou na RTP em 1983. Na altura, os 26 episódios foram produzidos pela produtora espanhol BRB e a japonesa Nippon Animation.

"Dartacão está muito próximo dos nossos corações e não deixaremos pedra sobre pedra para recrear a sua magia. É fascinante ver os níveis de execução no estúdio. Um por todos e todos por um", disse o realizador Toni García ao Indian Television. Anish Mehta, CEO dos estúdios Cosmos-Maya, está "entusiasmado" com o filme, que é o primeiro projeto que vai ser realizado no "estúdio de última geração" que a empresa, com mais de 25 anos de experiência em animação, criou.

Um dos pais do cão mosqueteiro, Claudio Biern Boyd, assegura que o Dartacão do cinema vai "divertir as crianças como fez com os seus pais há 40 anos". "Estamos muito orgulhosos", afirmou Boyd.