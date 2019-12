Danny Aiello, o ator de 'Não Dês Bronca', morreu aos 86 anos

Danny Aiello, o prolífico ator norte-americano nomeado para um Óscar pelo seu papel como Sal, o proprietário da pizzaria, em "Não Dês Bronca", de Spike Lee, morreu aos 86 anos num hospital de New Jersey, confirmou um representante da família esta sexta-feira.

"É com profunda tristeza que comunicamos que Danny Aiello, amado marido, pai, avô, ator e músico faleceu ontem à noite após uma breve doença", informava a declaração dos familiares. "A família pede privacidade neste momento. Os termos do serviço fúnebre serão anunciados posteriormente", acrescentava a nota.

O veterano ator apareceu em dezenas de papéis conhecidos, incluindo Johnny Cammareri em "O Feitiço da Lua" com Cher e Nicolas Cage, Tony Rosato em "O Padrinho II" e como pai de Madonna no teledisco de "Papa Don't Preach". Entrou também em "A Rosa Púrpura do Cairo", de Woody Allen.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Danny Aiello com o realizador Spike Lee

Aiello nasceu em Manhattan, era o segundo mais novo de seis filhos, com pais costureira e operário. A mãe nasceu em Nápoles, na Itália, e casou-se com o seu pai aos 15 anos de idade. Num artigo da New York Times Magazine, de 1990, Aiello falou sobre as frequentes ausências do pai. "Parece que ele voltava para casa uma vez por ano e a minha mãe acabava por ter outro filho", disse.

No seu livro de memórias publicado em 2014, o ator escreveu sobre ser criança e visitar o pai na prisão. O livro chamou-se "Só sei quem sou quando sou outra pessoa. A minha vida na rua, no palco e no cinema".

Deixou a escola cedo, trabalhou em biscates e mentiu sobre a idade - tinha 16 anos - para ingressar no Exército norte-americano, que serviu durante três anos. Após casar, teve vários trabalhos desde delegado sindical a segurança num clube noturno. Foi só na década de 1970 que começou a ser ator. Aiello nunca estudou representação e disse que usou as suas experiências da vida real para dar corpo a muitas das personagens.