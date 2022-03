Daniela Melchior vai participar no novo filme de Velocidade Furiosa

A atriz portuguesa Daniela Melchior vai participar no próximo filme de Velocidade Furiosa. A notícia foi avançada pelo site de notícias americano Deadline.

Depois da passagem da atriz por Esquadrão Suicida, com o papel de Ratcatcher 2, a atriz junta-se agora ao elenco de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kan.

A estreia do décimo filme, ainda sem título, está marcada para maio de 2023.

Segundo o site Deadline, os detalhes do filme e das personagens ainda não são conhecidos.

O nono filme da saga foi lançado no verão passado e angariou mais de 720 milhões de dólares em receitas de bilheteiras a nível mundial.

Daniela Melchior foi confirmada também no filme Assassin Club com Henry Golding, Sam Neill and Noomi Rapace. Entrará ainda no thriller de Liam Neeson Marlowe.

Em Portugal, a atriz estreou-se em Mulheres e participou em projetos como Ouro Verde, A Herderia e Massa Fresca.