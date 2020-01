Daniel Susskind antecipa o mundo sem trabalho no Fórum Educação e Mudança

O investigador Daniel Susskind está este sábado em Lisboa para explicar a oitocentos professores, investigadores e a responsáveis políticos ligados a projetos de inovação na área da Educação o que antecipa para o mundo que se aproxima devido à transformação digital. A vinda a Portugal coincide com o lançamento do seu recente ensaio, Um Mundo sem Trabalho, onde o economista britânico analisa a transformação digital e os imparáveis avanços na automação e na inteligência artificial.

Para Susskind, esta alteração radical que irá alterar a história da humanidade faz nascer "um dos medos mais profundos dos humanos: seremos prescindíveis?" Qual é o papel dos humanos num mundo laboral cada vez menos dependente da sua intervenção direta é a questão que o economista pretende responder, bem como avaliar o custo que esta mudança de paradigma terá nas sociedades e nos cidadãos.

O economista está convicto de que uma revolução tecnológica como a que está em curso irá levar à criação de um novo modelo laboral e, ao abordar os desafios tecnológicos, Susskind reivindica o progresso das mudanças estruturais necessárias para que as sociedades possam continuar a avançar sem permitirem o aumento da desigualdade na distribuição da riqueza e beneficiando-se da melhor forma dos resultados da automação.

A primeira edição do Fórum Educação e Mudança, o FEM 2020, terá como tema a Transformação Digital e conta além da intervenção de Daniel Susskind, que lançará o tema na apresentação inicial, debates e sessões paralelas que contam com a participação de muitos dos principais protagonistas da Educação em Portugal de norte a sul, bem como de organizações e associações de pais e de professores, e de responsáveis do setor da Educação, como João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação, e André de Aragão Azevedo, secretário de Estado para a Transição Digital, o secretário Regional da Educação da Madeira, vários autarcas e os investigadores Ariana Cosme e João Filipe Matos.

Transformação Digital

Centro de Congressos de Lisboa, este sábado 1 de fevereiro

Entre as 09.00 e as 19.00

Programa completo em https://www.fem2020.pt/programa.htm

Promovido pela Porto Editora, Samsung e Vodafone