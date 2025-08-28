Da inteligência artificial à sustentabilidade: Book 2.0 está de regresso

E os livros na era da inteligência artificial? Esta é uma das questões levantadas na terceira edição do Book 2.0, a iniciativa da APEL - Associação Portuguesa de Editores e Livreiros dedicada ao futuro da leitura, que este ano é subordinada ao tema Reinvenção das Espécies. O evento irá acontecer entre os dias 3 e 4 de setembro na Fundação Champalimaud, com 43 oradores nacionais e internacionais para mais de 30 conversas. Este é o primeiro ano que o Book 2.0 tem um tema. “As primeiras edições foram centradas em capítulos. Nós tínhamos três capítulos muito bem definidos e era como se fosse um livro. Achámos que devíamos repensar um pouco o projeto e que ter um tema também nos ia facilitar nesta narrativa que queremos contar. E depois, pelo facto de termos este evento na Fundação Champalimaud, achámos que este ano precisaria de ter um tema. Acredito que ter um tema facilita também na ligação entre temáticas dos debates e faz com que todas as conversas estejam interligadas”, explica Silvia Rodriguez, diretora executiva do evento, em conversa com o DN. Com o tema da Reinvenção das Espécies pretende-se refletir sobre o papel do livro numa era onde a inteligência artificial está a crescer cada vez mais. Foi escolhido devido à atmosfera atual. “Por todo o enquadramento que estamos a viver a nível mundial, em termos de sociedade e até em termos individuais. Com este tema nós podemos fazer uma introspeção um pouco mais profunda daquilo que a sociedade precisa, em termos de evolução”, sublinha a diretora, acrescentando que continua a manter-se no evento o diálogo sobre a literacia e leitura em Portugal. Entre os diferentes nomes que vão estar presentes no evento, Silvia Rodriguez destaca Axel Voss, membro do Parlamento Europeu que “irá falar sobre o Pacto de Inteligência Artificial da União Europeia”. A sustentabilidade é outro dos temas a destacar nesta edição devido às “novas regulações e diretrizes europeias que existem para o tema da digitalização. É algo que vai impactar a indústria editorial”, menciona a diretora executiva. Entre os oradores confirmados encontram-se outros 16 nomes internacionais, como Lucia Dellagnelo, diretora adjunta para a Educação e Skills da OCDE, Jessica Joelle Alexander, autora do bestseller Educar com Amor e Limites, Maryanne Wolf, diretora do Centro de Dislexia, Alunos Diversos e Justiça Social da UCLA, Juan Luis Arsuaga, reconhecido paleoantropólogo espanhol e autor de obras sobre a evolução humana, Johan Pehrson, ex-ministro da Educação na Suécia, entre outros. O evento irá terminar com a inauguração da Festa do Livro de Belém. Silvia Rodriguez estima que irão participar no Book 2.0 entre seis a sete mil pessoas e que há cada vez mais participantes que não estão ligados ao setor. “ Há pessoas da sociedade civil que estão interessadas em livros ou até algumas que até nem são tão interessadas assim, mas que querem ouvir falar sobre o setor”. No entanto, o objetivo do evento continua o mesmo desde a sua criação , em 2023: criar e debater os hábitos de leitura.