Da inteligência artificial à sustentabilidade: Book 2.0 está de regresso
Rita Seixas
Da inteligência artificial à sustentabilidade: Book 2.0 está de regresso

O evento irá acontecer entre 3 e 4 de setembro com a temática da Reinvenção das Espécies na Fundação Champalimaud. Irá receber 43 oradores nacionais e internacionais para mais de 30 conversas.
Mariana de Melo Gonçalves
Publicado a
Atualizado a
Cultura
