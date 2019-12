Curta-metragem "Tio Tomás" de Regina Pessoa é finalista à nomeação para Óscares

A curta-metragem de animação Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias, da realizadora portuguesa Regina Pessoa, está entre as 10 finalistas que concorrem à nomeação para os Óscares de Hollywood, anunciou na sexta-feira a organização daqueles prémios cinematográficos.

Num comunicado que elenca os filmes finalistas de nove categorias, entre as quais Melhor Filme Internacional -- à qual Portugal candidatou A Herdade, de Tiago Guedes, que ficou de fora dos escolhidos -, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas refere que foram elegíveis 92 filmes na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação, sendo agora selecionados 10, dos quais sairão os cinco nomeados, a revelar no dia 13 de janeiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nomeada para um prémio Annie, em novembro, a curta de 13 minutos tem vindo a arrecadar distinções a nível internacional, tendo sido duplamente premiada no Festival Internacional de Animação de Annecy, com o Prémio Especial do Júri e o Prémio para a Melhor Música Original, da autoria do compositor canadiano Normand Roger.

Regina Pessoa concorre com nove trabalhos internacionais como, por exemplo, Hair Love, de Matthew A. Cherry, ou uma curta-metragem de animação da Pixar intitulada Kitbull, de Rosana Sullivan.

"Este é o meu testemunho como a vida de uma pessoa não tem de ser extraordinária para se ser excecional na vida de alguém"

A história de Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias remete para "as memórias afetivas e visuais" da infância da própria realizadora e pretende homenagear um tio, "um homem humilde e um pouco excêntrico que teve uma vida simples e anónima", lê-se na nota de intenções do filme.

"Este é o meu testemunho como a vida de uma pessoa não tem de ser extraordinária para se ser excecional na vida de alguém", referia a realizadora no texto que apresentava o filme.

Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias, que aborda a idade adulta, sucede a três filmes com os quais a realizadora se debruçou sobre infância: Noite (1999), História Trágica Com Final Feliz (2005) e Kali, O Pequeno Vampiro (2012).

A narrativa apresenta um homem, numa rotina do dia-a-dia do trabalho, e uma menina a quem ensina a desenhar na parede junto à lareira, com um pedaço de madeira queimada. Num registo a preto e branco, em gravura animada, habitual no trabalho de Regina Pessoa, há apenas uma nota de cor, vermelha, a pontuar algumas cenas do filme.

A realizadora portuguesa anunciou, através do Facebook, que a curta-metragem de animação estava na lista de 10 finalistas que concorrem a uma nomeação da famosa estatueta dourada.

Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias é distribuído e promovido pela Agência da Curta Metragem e coproduzido entre Portugal (Abi Feijó, Ciclope Filmes), França (Reginald de Guillebon, Les Armateurs) e Canadá (Julie Roy, ONF).

Nascida em Coimbra, em 1969, Regina Pessoa é uma das mais premiadas realizadoras de sempre do cinema de animação português. História Trágica Com Final Feliz e Kali, o Pequeno Vampiro somam mais de 80 distinções.

Em 2018, Regina Pessoa tornou-se membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que atribui anualmente os prémios Óscares.