Muita tinta já fez correr este Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun (insólito longo título português para The French Dispatch). E, no geral, há uma incompreensão quase monocórdica sobre o novo filme de Wes Anderson, realizador que tem sido confundido com um mero construtor de "casinhas de bonecas", dada a aparência colorida e ordenada do que é colocado dentro dos seus artificiosos enquadramentos - que neste caso se podem equiparar, com razão de ser, às capas da revista The New Yorker. Dito isto, não deixa de ser curioso que tal argumento de desvalorização acabe por se tornar, ele próprio, um pouco decorativo, na medida em que se acomoda e não toma a iniciativa de partir a parede (algo que acontece, literalmente, algumas vezes no filme) para entrar na casa de bonecas e ver mais de perto o que passa nas entrelinhas do caderno de imagens andersoniano.

Ao começar Crónicas de França com o obituário do editor de uma revista cuja publicação cessará com o seu desaparecimento, Anderson faz um filme sob o signo da morte. O sentido da perda está lá desde o princípio e infunde cada plano com uma melancolia disfarçada pela rapidité característica das rotativas. Afinal, este é um filme que se apresenta como uma derradeira edição impressa, um corpo de papel que se "folheia" na hora da despedida. Estamos no século XX, a revista em causa é americana, chama-se The French Dispatch, o seu editor com morte anunciada é Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray), e a redação está sediada numa cidade francesa com o espirituoso nome Ennui-sur-Blasé. Para as suas páginas escrevem Sazerac (Owen Wilson), Berensen (Tilda Swinton), Krementz (Frances McDormand) e Roebuck Wright (Jeffrey Wright), jornalistas expatriados que assinam as quatro peças, de diferentes secções - diário de viagem, arte, política e gastronomia -, que compõem o filme-obituário. Quem espera o simples "Era uma vez...", porém, pode ficar desconcertado com o cubismo narrativo de Crónicas de França.