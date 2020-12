Covid-19. Morreu Charley Pride, pioneiro músico negro da música country

Charley Pride, pioneiro músico negro da música country nos Estados Unidos, morreu este sábado aos 86 anos, vítima de complicações de covid-19. Pride ficou sobretudo conhecido por temas como "Kiss an angel good mornin"" e "Is anybody goin" to San Antone", entre outros êxitos

Pride tinha sido homenageado em novembro pela Country Music Association com o prémio Willie Nelson pela sua obra. Na ocasião, chegou a cantar a música "Kiss an angel good mornin"" ao lado de Jimmie Allen.

Charley nasceu em Sledge, no Mississippi, em 1934, e trabalhou na colheita de algodão e jogou beisebol na liga de negros. Trabalhou também numa fundição em Montana e serviu no Exército antes de se tornar a primeira estrela negra da música country dos Estados Unidos.

As canções de Pride surgiram 52 vezes no Top 10 de músicas country, 29 vezes no número um dos tops. Em 2000, o cantor foi incluído no Country Music Hall of Fame.

De acordo com alguns media norte-americanos, em vez de flores, a família do artista pediu doações para organizações não-governamentais e escolas.

Pride deixa a mulher, Rozene Cohran, com quem era casado desde 1956, e três filhos, Dion, Angela e Kraig Pride.