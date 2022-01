O Faial e o Pico são o primeiro destino escolhido para se fazer uma experiência pouco habitual em Portugal: dar a conhecer as ilhas à boleia de livros de quem as (d)escreveu. Não só através do olho mágico de Nemésio, do relato fanfarrão de Mark Twain ou da epopeia da baleação de Dias de Melo, mas também por via de uma mão cheia de autores que ficaram impressionados com a beleza das ilhas situadas a meio do Atlântico e que se mantêm tão virgens como os locais mais inacessíveis do planeta, com paisagens ainda tão pouco alteradas pela presença humana.

A ideia destas visitas aos Açores dos Escritores é de Luís Daniel, que montou um roteiro para esta aventura tão literária como turística e que tem a sua primeira iniciativa já em fevereiro. Esperam-se grupos de duas dezenas de pessoas que aterrarão no aeroporto da Horta à sexta-feira e nesse dia e nos dois seguintes percorrem o Faial e o Pico num pequeno autocarro e atravessarão o canal que separa as duas ilhas no ferry para conhecer aquela em que o ponto mais alto de Portugal se ergue e, desde a chegada, está constantemente a aparecer no horizonte do viajante.