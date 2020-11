Concerto em Lisboa contra a violência sobre as mulheres

O Teatro Maria Matos, em Lisboa, é palco esta quarta-feira de um concerto que assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Ana Bacalhau, Maria João e Katia Guerreiro são algumas das artistas participantes.

O músico Renato Jr. (ex-UHF) afirmou à agência Lusa que o concerto "materializa em palco" o seu álbum "Uma Mulher Não Chora", editado no final do ano passado, cuja apresentação ao vivo "a pandemia adiou".

Segundo a organização, assistem ao concerto a cantora Simone de Oliveira, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, e a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Vão também estar em palco Soraia Tavares, Luanda Cozetti, Sofia Escobar, Cristiana Águas, Joana Amendoeira, Viviane, Kiara Timas, Lúcia Moniz, Patricia Antunes, Patricia Silveira e os Shout.

Serão acompanhados por um banda de onze músicos, entre eles David Jerónimo, na bateria, Pedro de Castro, na guitarra portuguesa, Pedro Pinto, no baixo, Ricardo Barriga, na guitarra, e Hélder Godinho, nas teclas, guitarra e direção musical.

Renato Jr. argumentou que a música "tem um papel social e pode alertar para esta situação de injustiça que ainda acontece no século XXI".

Quintuplicaram pedidos de apoio

O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres é uma iniciativa das Nações Unidas que se celebra, anualmente, a 25 de novembro, com o intuito de alertar para esta questão que atinge as mulheres, tanto em casa como no local de trabalho, psicológica ou fisicamente.

"Mesmo antes da covid-19, a violência contra mulheres era uma das mais difundidas violações dos direitos humanos, com quase 18% de mulheres e raparigas a experienciarem violência física ou psíquica por um parceiro íntimo no ano anterior. Durante as primeiras semanas do período da pandemia, as chamadas para linhas de apoio quintuplicaram. A cada três meses de confinamento, é estimado que 15 milhões de mulheres venham a ser afetadas por violência", pode ler-se num comunicado das Nações Unidas divulgado esta semana.

O assinalar deste dia será "uma oportunidade para os estados-membros, a sociedade civil, 'influencers' e o sistema das Nações Unidas para despertar um renovado sentido de urgência e reforçar a ação global para pôr fim à violência contra mulheres e raparigas apelando a todos para que financiem serviços essenciais sobre violência de género e organizações de mulheres que estejam na vanguarda, que respondam às necessidades de sobreviventes, que previnam a violência de género de acontecer em primeiro lugar e que reúnam dados para melhorar serviços, programas e políticas".

O dia 25 vai ser o pontapé de partida para 16 dias de ativismo sob o mote das Nações Unidas.