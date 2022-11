Um Pinóquio sem as regras da Disney, quase filho bastardo de Guillermo Del Toro vintage com Tim Burton...

Um festival de cinema pode ser muita coisa. A 19ª edição do Festival de Cinema de Marraquexe quer ser tudo: um evento de prestígio, uma festa de cinema com galas de tapete vermelho, um foco ao novo cinema do Magrebe, um sistema educativo para o povo, um certame de encontros e uma dádiva à cidade com sessões vibrantes ao ar livre na Praça Jemaa el-Fna.

Ambição a mais? Quem vir o copo meio-cheio refastela-se com isso e celebra, sobretudo quando em Jemaa el-Fna se sente uma ebulição que o cinema de todas as latitudes pode causar. Nas noites em que espreitei uma das sessões gratuitas diárias, um exemplo de cinema árabe contrastava com o cheiro das espetadas nas tendas dos comes e bebes na maior praça da cidade. O cinema adapta-se ao espírito de um lugar onde o comércio e o turismo pitoresco parecem tomar conta de tudo, embora nesse mesmo dia, no belo e avermelhado Coliseu, já fora da Medina, Les Harkis, de Philipe Faucon, era aplaudido por ser uma denúncia à forma como a França deixou desamparados os milhares de argelinos que lutaram ao seu lado contra o seu povo. Uma sessão com a presença de Faucon e onde era possível perceber como os jovens marroquinos veem cinema de telemóvel na mão, muitas vezes a filmar momentos ou a fotografar sequências do filme. Sim, há uma espécie de caos nessas projeções públicas.