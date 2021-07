Comic Con Portugal confirma primeiros nomes

A Comic Con Portugal 2021, que vai decorrer entre 9 e 12 de dezembro no Parque das Nações, anunciou esta sexta-feira as primeiras confirmações de Banda Desenhada e Literatura, entre um leque de convidados de diferentes áreas da Cultura Pop.

O evento, organizado pela City - Conventions In The Yard, vai ter como tema "A New Hope" e pretende inspirar a comunidade a ser mais feliz e a ter esperança num futuro melhor. Jenny Han, Soman Chainani, Miguelanxo Prado, Paco Roca e Peter Van Dongen são alguns dos nomes que vão estar presentes na sétima edição do evento de Cultura Pop do País.

Estes convidados destacam-se por várias obras de sucesso internacional, como o caso da série A Todos os Rapazes que Amei, adaptada para a Netflix, escrita pela autora norte-americana Jenny Han. Também a saga de estreia de Soman Chainani, The School for Good and Evil, dará origem, em 2022, a um filme da Netflix protagonizado por Charlize Theron e Laurence Fishburne.

Os bilhetes para a edição deste ano já estão disponíveis.