Comic Con Portugal adiado para 2021

Cotundo, são já conhecidas as datas para a edição do próximo ano: 10 a 13 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Os organizadores indicaram, em comunicado, que ainda chegou a ser analisado diferentes formatos "adaptados às contingências atuais" no entanto e devido ao panorama vivido em todo o mundo tornou-se impossível trazer convidados ao evento.

A edição de 2019 teve 140 mil visitantes durantes os quatro dias do evento e contou com a presença de vários artistas internacionais - entre as quais a atriz britânica Mille Bobby Brown, e as atrizes espanholas Esther Acebo e Itziar Ituño, protagonista da série A Casa de Papel

Ainda de acordo com a organização nos próximos meses serão lançadas uma série de iniciativas como o primeiro estudo de mercado em Portugal sobre o perfil do Geek português, numa parceira com o Instituto Português de Administração e Marketing.