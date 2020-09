Comic Con 2020 pode ser acompanhado em casa. Será totalmente digital

O Comic Con Portugal 2020 Celebration irá decorrer já na próxima semana, entre os dias 10 e 13 de setembro, e todo o programa pode ser visto a partir de casa. O evento, que reúne as principais novidades da cultura pop, de filmes e séries de TV a banda desenhada e música, será totalmente virtual, devido às circunstâncias da pandemia. É uma forma de dar vida a uma iniciativa que chegou a estar agendada fisicamente para o Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, mas cuja realização foi adiada e será colmatada com esta experiência digital.

Organizado pela CITY- Conventions In The Yard, em parceria com o Grupo GCI, o Comic Con Portugal (CCPT) poderá ser acompanhado no site oficial, onde vão existir duas salas: a Arena Comic Con Portugal, que será de acesso público, e um Auditório Exclusivo, com acesso restrito através de login.

Está a chegar o primeiro evento digital da Comic Con Portugal para os fãs da Cultura Pop!



A COMIC CON PORTUGAL 2020 CELEBRATION, um evento digital muito especial,a acontecer de 10 a 13 de setembro onde se celebrará a Cultura Pop e onde os fãs poderão fazer parte deste universo pic.twitter.com/l47YcXizIo - Comic Con Portugal (@Comic_Con_PT) September 3, 2020

"Devido a todas as contingências atuais, este ano, não podemos realizar o evento físico da CCPT como queríamos. Sabemos que é um evento muito aguardado e acarinhado pelos fãs e por isso, tal como fizemos com o Drive In Comic Con Portugal, pensamos neste evento digital único, para continuar a nossa missão de trazer felicidade e confiança no futuro e num mundo melhor", disse Paulo Rocha Cardoso, diretor-geral da Comic Con Portugal, citado em comunicado de imprensa da organização.

Bruno Batista, CEO do Grupo GCI, da plataforma "Virtual Arena", afirma que "este desafio é, sem dúvida, um dos mais aliciantes que já trabalhei tendo em conta o conceito, a razão e o propósito do evento".

Assim, na Arena Comic Con irá funcionar em formato de talk-show "em que o cinema, TV e séries, música, cosplay, anime & manga, banda desenhada e literatura serão alguns dos temas abordados através de entrevistas e painéis com convidados". O ator e realizador Diogo Morgado e os irmãos gémeos Phelps (os gémeos Weasley de "Harry Potter") são alguns dos convidados.

Ator Diogo Morgado será um dos convidados

O Auditório Exclusivo "será uma sala privada com conteúdos especiais, onde serão exibidos conteúdos únicos da Comic Con Portugal e dos parceiros da indústria da cultura Pop presentes no evento". Esclarece a organização que "os participantes deste Auditório serão previamente selecionados através de passatempos e giveaways, que os parceiros do evento e a própria Comic Con Portugal irão desenvolver nas suas redes sociais".

A programação completa do evento será divulgada nos próximos dias.