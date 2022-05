Comediante Dave Chappelle atacado em palco em Los Angeles

O comediante norte-americano Dave Chappelle foi atacado em palco esta terça-feira durante uma atuação no anfiteatro Hollywood Bowl, em Los Angeles, num espetáculo organizado pela plataforma de streaming Netflix.

Um homem, que estava a assistir ao espetáculo, subiu ao palco e agrediu o comediante, segundo relatos de vários espetadores nas redes sociais.

Depois do incidente, Dave Chappelle regressou ao palco do festival "Netflix Is A Joke" ileso e sugeriu que o agressor era um homem transexual. Isto porque o comediante já foi muito criticado por piadas que foram consideradas transfóbicas no ano passado, incluindo no documentário especial da Netflix "The Closer".

O agressor foi posteriormente agredido pelos seguranças e acabou por necessitar de assistência médica, tendo sido transportado para um hospital com um braço partido.

Vários atores e comediantes presentes no espetáculo, como Jamie Foxx e Chris Rock, surgiram em auxílio de Dave Chappelle e subiram ao palco.

Chris Rock, recentemente agredido por Will Smith na cerimónia dos Óscares, brincou com a situação e disse: "Era o Will Smith?". Jamie Foxx admitiu que pensou que o incidente "fazia parte do espetáculo".